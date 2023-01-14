Якутск, 14 января, 2023, 12:42 — ИА Регнум. В Якутии микроавтобус, который, по предварительным данным, следовал из Оленёкского района в Якутск, столкнулся с большегрузом. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Саха.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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Уточняется, что автоавария произошла около 10:40 по местному времени 14 января на 30-м км Вилюйского тракта.

«По предварительной информации, 23-летний водитель автомашины «Тойота-Хайс» не выдержал безопасную скорость движения, дистанцию между транспортными средствами и совершил столкновение с впереди следовавшим грузовым автомобилем «Скания», ― говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

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В результате автоаварии девять пассажиров микроавтобуса с различными травмами обратились за медицинской помощью. Сам виновник ДТП ― водитель иномарки ― скончался на месте происшествия.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, подобная авария произошла в Якутии в ноябре прошлого года. При столкновении пассажирского автобуса с большегрузом пострадали 11 человек, включая водителя автобуса Higer.