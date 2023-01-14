Киев, 14 января, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Воздушная тревога отменена на всей территории Украины, сообщает 14 января украинский ресурс для оповещения граждан.

Mykola Miakshykov Воздушная тревога

Введённую утром в ряде украинских регионов тревогу отменили после полудня.

Воздушную тревогу после 10:30 мск объявляли в Киеве, Киевской и Черниговской областях, а после 11:00 мск — в Полтавской, Черкасской, Сумской областях.

Рано утром воздушную тревогу также объявляли в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.