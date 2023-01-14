Минск, 14 января, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Парк Вооруженных сил Белоруссии пополнили новой техникой связи, сообщается в министерстве обороны Республики.

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«Новая техника связи пополнила парк белорусской армии. Торжественная церемония вручения состоялась под Осиповичами [город в Могилевской области — ред.]», — говорится в сообщении, опубликованном 14 января в telegram-канале минобороны.

Отмечается, что на данный момент государственный военно-промышленный комплекс (ГВПК) полностью загружен производством всех моделей цифровой техники связи.

Ранее сообщалось, что новым командующим управления боевой подготовки Вооруженных сил Белоруссии назначен генерал-майор Александр Бас, занимавший ранее должность главнокомандующего войсками Западного оперативного командования.