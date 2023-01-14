Афины , 14 января, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил желание поставлять природный газ на Украину вместо России. Об этом премьер заявил на пресс-конференции в городе-порте Александруполисе.

Marios Lolos Газовый терминал в Греции

«Греция становится воротами для поставок природного газа», — сообщил Мицотакис.

По его словам, Греция сможет обеспечить газом не только свои потребности, но и потребности Балкан, Восточной Европы, Украины.

Напомним, власти Греции ранее заявляли, что помогут Европе стать независимой от природного газа из России. Греция планирует увеличивать закупки СПГ и строит соответствующую инфраструктуру. В Александруполисе планируют построить плавучий терминал регазификации СПГ, который может быть введен в эксплуатацию в конце 2023-го — начале 2024 года.