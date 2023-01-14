Харьков, Украина, 14 января, 2023, 12:30 — ИА Регнум. На территории Харьковской области Украины, которая захвачена режимом Киева, возможны аварийные отключения электричества. Об этом 14 января сообщил глава прокиевской администрации региона Олег Синегубов.

Sergei Chuzavkov Отключение электричества на территории Украины

«Возможны аварийные отключения электроснабжения в городе и населённых пунктах области», — написал он в своём сообщении.

Также Синегубов добавил, что в данный момент экстренные службы занимаются ликвидацией последствий взрывов и стабилизацией ситуации с электроэнергией. При этом ранее на территории Харьковской области был объявлен режим воздушной тревоги.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.