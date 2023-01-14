В Харьковской области предупредили об аварийных отключениях электричества
В Харьковской области предупредили о возможности аварийных отключений электричества
Харьков, Украина, 14 января, 2023, 12:30 — ИА Регнум. На территории Харьковской области Украины, которая захвачена режимом Киева, возможны аварийные отключения электричества. Об этом 14 января сообщил глава прокиевской администрации региона Олег Синегубов.
«Возможны аварийные отключения электроснабжения в городе и населённых пунктах области», — написал он в своём сообщении.
Также Синегубов добавил, что в данный момент экстренные службы занимаются ликвидацией последствий взрывов и стабилизацией ситуации с электроэнергией. При этом ранее на территории Харьковской области был объявлен режим воздушной тревоги.
Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.