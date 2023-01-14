Улан-Удэ, 14 января, 2023, 12:28 — ИА Регнум. В бурятском селе пожарные тушили возгорание в жилом доме. Инцидент произошёл в селе Ганзурино Иволгинского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального агентства ГО и ЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

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Уточняется, что сообщение о пожаре в двухквартирном доме по улице Овражная поступило в экстренные службы утром 14 января.

Огонь, который вспыхнул в одной из квартир, распространился на площади 57 кв. метров. Для того чтобы ликвидировать возгорание, огнеборцам потребовалось три часа. При этом распространения огня на вторую квартиру удалось избежать.

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«В ходе тушения пожара […] обнаружено тело мужчины 1962 года рождения без признаков жизни», ― говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале.

По предварительным данным, причиной пожара стал перекал печи. В настоящее время на месте трагедии работают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в столице Бурятии Улан-Удэ произошёл пожар в здании, где расположен хостел. К моменту приезда пожарных из квартиры самостоятельно эвакуировался один человек, ещё восемь человек выбежали из расположенного через стену хостела.