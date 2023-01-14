Белгород, 14 января, 2023, 12:28 — ИА Регнум. В селе Устиновка Белгородской области восстановлено более половины домов, получивших повреждения при обстрелах киевскими боевиками. Всего отремонтировано 11 домов из 19. Об этом сообщил 14 января губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, работа по восстановлению оставшихся домов продолжается.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

«Из 19 поврежденных домов восстановлено уже 11, в шести работы на завершающей стадии, и по двум ждем результатов экспертизы», — рассказал глава субъекта РФ.

Напомним, данное село неоднократно подвергалось обстрелам с украинской стороны. При некоторых из атак погибли люди. Так, в новогодние праздники погиб 80-летний житель села. Его разрушенный дом при возможности будет восстановлен, если такое решение примут эксперты, а семье будет выплачено пособие.

Ранее сообщалось, что при обстреле села Устиновка в ноябре 2022 года было повреждено одно частное домовладение и линия электропередачи. Без света остались сёла Устинка, Лозовое и Нечаевка.