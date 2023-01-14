Москва, 14 января, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Министерство транспорта Российской Федерации в своём телеграм-канале сообщило о возобновлении автомобильного движения по Крымского мосту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Крымский мост

«Сегодня в 12:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту», — говорится в сообщении.

Движение было приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве транспорта России сообщили о закрытии автодорожной части Крымского моста для проведения работ 14 января.