Минтранс России: движение по Крымскому мосту восстановлено
Москва, 14 января, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Министерство транспорта Российской Федерации в своём телеграм-канале сообщило о возобновлении автомобильного движения по Крымского мосту.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Крымский мост
«Сегодня в 12:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту», — говорится в сообщении.
Движение было приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве транспорта России сообщили о закрытии автодорожной части Крымского моста для проведения работ 14 января.