Александруполис, Греция, 14 января, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис не верит, что руководство Турции выполнит угрозы в случае расширения Афинами территориальных вод в Эгейском и Средиземном морях. Об этом он 14 января заявил на пресс-конференции в греческом городе Александруполисе.

ULIEN WARNAND Кириакос Мицотакис

Журналисты спросили политика, может ли в отношениях двух стран начаться «худший сценарий». Он сказал, что не ожидает подобного, несмотря на заявления президента Турции Тайипа Эрдогана, что «турки могут прийти внезапно ночью».

«Нет, я не верю, что у нас будет горячий эпизод, — ответил Мицотакис. — Я надеюсь, что мы видели крещендо риторики со всем тем, что они говорили, мол «придут однажды ночью в Грецию», и тон теперь будет снижаться».

Премьер-министр подчеркнул, что Афины не будут выполнять указания, как осуществлять суверенитет. Он также заявил, что готов в ходе переговоров урегулировать «единственное разногласие» с Турцией по поводу греческих территориальных вод.

Напомним, споры Афин и Анкары о морских и воздушных границах в Эгейском и Средиземном морях длятся с 70-х годов ХХ века. Турция расширила свои территориальные воды до 12 миль, но грозит начать войну, если Греция расширит свою восьмимильную зону «хотя бы на милю». Государства уже были на грани войны в 1987 и 1996 годах.