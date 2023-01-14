Херсон, 14 января, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов в Херсонской области 14 января обнаружили два тайника с боеприпасами, сообщается в telegram-канале Главного управления МВД по региону.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Оружие

Отмечается, что первый тайник, обнаруженный сотрудниками полиции в Геническом районе, содержал в себе 307 патронов калибра 5,45 мм, гранату Ф-1 («лимонка»), гранату РГД-5, гранату РГД-2Б, запал УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный), а также шесть взрывателей.

Во втором тайнике, обнаруженном в Каланчакском районе, обнаружили складной нож, пневматический пистолет «SAS Макаров», 42 патрона различного калибра и 400 литров спиртосодержащей жидкости.

Всё оружие, боеприпасы и алкоголь были изъяты, ведётся дальнейшее расследование и проверка.

Ранее в Луганской Народной Республике был обнаружен схрон, содержимое которого предназначалось для диверсий Вооруженных сил Украины.