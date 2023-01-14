Армия Израиля сообщила о перестрелке в ходе операции на Западном берегу
Армия Израиля сообщила о перестрелке в ходе контртеррористической операции на Западном берегу
Тель-Авив, Израиль, 14 января, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Автомобиль, из которого подозреваемыми вёлся огонь, обстреляли в ходе контртеррористической операции в районе села Джаба около Дженина на Западном берегу реки Иордан израильские военные. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Отмечается, что ходе проведения контртеррористической операции около Джабы подозреваемые открыли огонь по военным Израиля из ехавшего автомобиля.
«Солдаты ответили боевыми выстрелами, были зафиксированы попадания», — говорится в сообщении.
Кроме того, уточняется, что в результате инцидента никто из военных не пострадал, и добавляется, что в ходе обыска автомобиля солдаты нашли и изъяли винтовку М-16.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 января стало известно, что Израиль со следующего месяца прекратит выплату пособий украинским беженцам.