Тель-Авив, Израиль, 14 января, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Автомобиль, из которого подозреваемыми вёлся огонь, обстреляли в ходе контртеррористической операции в районе села Джаба около Дженина на Западном берегу реки Иордан израильские военные. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Israel Defense Forces Израильские солдаты

Отмечается, что ходе проведения контртеррористической операции около Джабы подозреваемые открыли огонь по военным Израиля из ехавшего автомобиля.

«Солдаты ответили боевыми выстрелами, были зафиксированы попадания», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в результате инцидента никто из военных не пострадал, и добавляется, что в ходе обыска автомобиля солдаты нашли и изъяли винтовку М-16.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января стало известно, что Израиль со следующего месяца прекратит выплату пособий украинским беженцам.