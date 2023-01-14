Грозный, 14 января, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Бойцы спецподразделения ОМОН «Ахмат-1» прибыли в Запорожскую область. Для многих это не первая командировка в зону СВО. Руководит подразделением Алихан Шавхалов («Легион»). Об этом сообщил 14 января глава Чечни Рамзан Кадыров, охарактеризовав его как мужественного офицера и талантливого командира.

Александр Река/ТАСС Спецподразделение «Ахмат»

«Для большинства бойцов это не первый выезд в зону СВО. Личный состав подразделения отлично зарекомендовал себя в прошлых командировках в Донбасс», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Как отметил Кадыров, бойцы одного из самых боеспособных подразделений Чечни готовы защищать интересы России в «самом логове» «натовских наёмников и украинских нацистов». По прибытии в зону спецоперации они сразу же приступили к разработке плана выполнения поставленных перед подразделением оперативно-боевых задач.