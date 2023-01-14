Донецк, 14 января, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины в 11:00 обстреляли Донецк и Макеевку в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 января сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Ashley Chan Украинские боевики

Уточняется, что обстрелу подверглись Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также Червоногвардейский район Макеевки. Всего было выпущено 10 снарядов калибра 155 мм.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила несколько ракет, выпущенных Вооруженными силами Украины в направлении города Мелитополя.