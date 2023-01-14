Москва, 14 января, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Минимальная стоимость новых самолётов Superjet из российских комплектующих для «Аэрофлота» составит 2,256 млрд рублей. Такие цены обозначены в инвестиционном проекте льготного лизинга российских самолётов, который утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Михаил Терещенко/ТАСС Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот»

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Также в документе, на который ссылается РБК, указано, что минимальная стоимость первых МС-21 и Ту-214 составит 3,144 млрд рублей.

Всего в рамках проекта лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис», которая является «дочкой» Ростеха, закупит 63 лайнера и передаст их «Аэрофлоту». Сроки передачи — с декабря 2023 года по январь 2026 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заместитель председателя правительства РФ глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в течение ближайших трёх лет авиакомпания «Аэрофлот» получит 63 отечественных пассажирских самолёта по программе льготного лизинга воздушных судов.

По его словам, в это число войдут 34 лайнера Sukhoi Superjet New, 18 самолётов МС-21 и ещё 11 воздушных судов Ту-214.