Санкт-Петербург, 14 января, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Екатерина Зеленовская, которая пострадала в смертельном ДТП с участием чемпионки России по хай-дайвингу Лейлы Салямовой, потеряла в результате произошедшего ребенка. Она рассказала об этом 14 января, её слова приводит «Рен ТВ».

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Отмечается, что женщина находилась в легковом автомобиле Volkswagen Tiguan, который столкнулся с Mitsubishi Lancer, где была Салямова.

«Я помню, что мы выезжали в сторону Петербурга. Двигались примерно 110 километров в час. И, видимо, выезжали из-за холма, как только мы выехали, увидели, что встречную машину развернуло, она стоит на нашей полосе. Мы даже ничего не успели сделать», — сказала Зеленовская.

Также пострадавшая уточнила, что они вместе с партнёром по бизнесу ехали из Карелии после окончания строительства по контракту, и добавила, что ей провели операцию из-за внутреннего кровотечения разорванного кишечника.

«Я была на третьем месяце беременности. Теперь нет. Сломана ключица», — добавила женщина.

Напомним, 12 января на трассе «Сортавала» произошло лобовое столкновение двух автомобилей, при этом Mitsubishi Lancer, где была Салямова, фактически разорвало на части.