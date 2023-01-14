Харьков, Украина, 14 января, 2023, 11:59 — ИА Регнум. По промышленным объектам и критической инфраструктуре Харьковской области утром 14 января были нанесены ракетные удары, заявил глава облгосадминистрации Олег Синегубов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Он предупредил о вероятности отключений электричества в аварийном режиме в Харькове и по области. Чиновник призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее метрополитен Харькова останавливал работу после взрывов. Также сообщалось о взрывах в Индустриальном районе Харькова. Со стороны Минобороны России заявлений о ракетных ударах по региону не звучало.