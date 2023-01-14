Москва, 14 января, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Минобороны Российской Федерации выложило в сеть видео применения высокоточных боеприпасов по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации, сообщает российское оборонное ведомство в телеграм-канале.

Mil.ru Российская артиллерия ведёт огонь

На первом видео, снятом с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), зафиксировано уничтожение военной бронетехники и вооружения ВСУ попаданием высокоточного боеприпаса нового поколения.

На другом видео показаны кадры уничтожения огневых точек в долговременном укрепленном пункте ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России обнародовало видеоролик, на котором запечатлена работа ремонтно-восстановительного батальона, который в полевых условиях проводит ремонт техники, поврежденной в зоне спецоперации.