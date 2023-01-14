Мелитополь, 14 января, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Утром 14 января система противовоздушной обороны (ПВО) в Мелитополе сбила несколько ракет, которые были выпущены по городу со стороны боевиков киевского нацистского режима. Об этом 14 января рассказал журналистам представитель силовых структур.

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«По уточненным данным, в районе 5 часов утра (совпадает с мск — прим. ред.) подразделениями ПВО ВС РФ были сбиты несколько ракет, выпущенных с позиций ВСУ [по Мелитополю] в направлении, где нет военных объектов», — сказал он.

Также представитель силовиков подчеркнул, что преступный режим Киева продолжает нанесение ударов по городской гражданской инфраструктуре, игнорируя возможность жертв среди мирных жителей, и этим подтверждает как собственные террористические методы, так и наплевательское отношение к рядовым гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января электромеханический завод в городе Новой Каховке Херсонской области подвергся обстрелу со стороны вооружённых формирований киевского террористического режима.