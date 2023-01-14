Лондон, 14 января, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Риши Сунак раскритиковал правительство Ирана за казнь бывшего советника экс-министра обороны Исламской Республики Алирезы Акбари утром 14 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

«Я шокирован казнью британско-иранского гражданина Алирезы Акбари в Иране. Это жестокое и трусливое действие, приведенное в исполнение варварским режимом, который не уважает права собственного народа. Мои мысли о друзьях и семье Алирезы», — говорится в сообщении, опубликованном на странице правительства Великобритании в социальной сети Twitter.

О приведении в исполнение смертного приговора в отношении бывшего министра обороны Ирана сообщило агентство IRNA в субботу, 14 января. Ранее сообщалось, что Акбари был обвинен иранским правительством в шпионаже в пользу Великобритании.