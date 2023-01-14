Киев, 14 января, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Повреждение получил объект инфраструктуры в Киеве, сообщили 14 января в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Заявив, что на Киев была совершена «ракетная атака», ведомство добавило, что, по предварительным данным, «есть попадание в объект инфраструктуры».

Со своей стороны глава Киевской области Алексей Кулеба заявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры, возникшем после «атаки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о взрывах в Киеве заявил глава города Виталий Кличко. При этом со стороны Минобороны России не было заявлений об атаке на объекты в Киеве.