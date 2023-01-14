Первомайск, ЛНР, 14 января, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Киевские боевики до освобождения Соледара российскими военными творили в городе бесчинства, грабили мирное население, не брезговали ничем. Об этом рассказал пожилой мужчина, который был эвакуирован из Соледара в Первомайск.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Люди с оружием

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«Украинские войска бомбили пятиэтажки, били из гаубиц по мирному населению, дома все вскрывали, вывозили всё, что только можно», ― сообщил он в беседе с РИА Новости.

Мужчина добавил, что киевские боевики не побрезговали даже его старым автомобилем ― забрали «копейку» с ручным управлением. Потом ВСУ возили на этих «Жигулях» снаряды.

Беженец добавил, что российские бойцы посоветовали им не выходить из погреба, пока продолжаются обстрелы. Потом жители услышали русскую речь и поняли, что киевских боевиков выбивают из Соледара.

«Они всё бросали и убегали. В полночь уже всё горело», ― добавил мужчина.

Он также добавил, что военные киевского режима «все раздетые, грязные, ходят как нищета», много пьют и ведут себя неадекватно.

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Как сообщало ИА REGNUM, освобождение города Соледара Донецкой Народной Республики было завершено вечером 12 января. В ходе боёв российские войска уничтожили в районе города порядка 6–7 общевойсковых бригад. В общей сложности почти 30 тысяч человек.

В Минобороны России сообщили, что город Соледар освобождали различные подразделения российской группировки войск (сил). При этом непосредственный штурм городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, осуществили добровольцы штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер».