Бердянск, Запорожская область, 14 января, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Утром в субботу, 14 января, Вооруженные силы Украины предпринимали попытку обстрелять город Бердянск Запорожской области, используя две высокоточные корректируемые ракеты. Об этом сообщается в администрации города.

Министерство обороны Российской Федерации Перехват ракеты средствами ПВО

«Сегодня в 5 утра враг, используя две корректируемые ракеты большой дальности, попытался нанести удар по мирным кварталам города Бердянска. Однако данная попытка была провальной — средствами противовоздушной обороны наших ВС смертоносные боеприпасы были уничтожены на подлете к городу…» — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Отмечается, что несколько осколков сбитых ракет упали на территории Бердянска, повредив таким образом линии электропередачи, дорожное покрытие и окна в близлежащих жилых домах.

Ранее сообщалось, что киевские боевики за 13 января 27 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.