Магадан, 14 января, 2023, 11:40 — ИА Регнум. В Магаданской области объявили экстренное предупреждение на 15 января из-за ветра с метелью, сообщает пожарно-спасательный центр региона.

Zuma\TASS Метель

По данным Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций пожарно-спасательного центра, 15 января в области сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском муниципальных округах из-за вероятности повреждения линий электропередачи, нарушений в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образования снежных заносов.

«Существует угроза деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Москве ожидается ледяной дождь и гололёд. Пешеходам рекомендовали внимательно и аккуратно вести себя на улице.