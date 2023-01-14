Киев, 14 января, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Ещё в трёх регионах Украины 14 января объявлена воздушная тревога. В Полтавской и Черкасской областях тревогу объявили в 11:05 мск, в Сумской — в 11:06 мск.

Bulkin Sergey Уличный оповещатель

Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве и в Киевской области — в 10:35 мск. В Черниговской области тревога была объявлена в 10:42 мск.

В восточной части Украины воздушная тревога объявлялась за последние часы неоднократно.