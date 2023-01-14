Кемерово, 14 января, 2023, 11:31 — ИА Регнум. В результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в Кемеровской области погибли пять человек. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что ДТП произошло около 12:45 (08:45 мск) на 233-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Топкинском муниципальном округе, когда двигавшаяся со стороны Кемерово водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс» нарушила правила обгона, не справилась с управлением и столкнулась со следовавшим по встречной полосе пассажирским автобусом НефАЗ.

«В результате водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе, следовавшем сообщением Топки — Кемерово, находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, автодорога полностью перекрыта, транспорт направляют в объезд.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Следственный комитет Российской Федерации по Пензенской области возбудил дело о предоставлении небезопасных услуг после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с микроавтобусом, где погибли два человека.