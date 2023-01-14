Москва, 14 января, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 5102, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным штаба, за сутки выявлено 5102 случая заражения коронавирусом, 46 человек скончались. Побороть коронавирус за сутки смогли 3887 человек, ещё 813 человек госпитализированы. Число госпитализаций уменьшилось в 40 российских регионах.

Напомним, днем ранее, 13 января, в стране зарегистрировали 5078 случаев заражения и 47 смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 21 851 824 человека и 394 355 скончались.

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