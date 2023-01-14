Нью-Йорк, США, 14 января, 2023, 11:28 — ИА Регнум. К варианту развития ситуации, при котором цели специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине могли бы быть достигнуты путём переговоров, готова Россия. Об этом 13 января заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности Организации.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как подчеркнул Небензя, спецоперация ВС России может быть завершена лишь тогда, когда с украинской территории не будет угрозы для России и когда там прекратится дискриминация русскоязычного населения.

«Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путём», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал предложенный главой киевского режима Владимиром Зеленским «мирный» план полностью оторванным от реальности.

При этом ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что цели спецоперации по денацификации Украины не изменились и необходимо освободить все субъекты РФ, включая ДНР и ЛНР.