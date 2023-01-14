Вашингтон, 14 января, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Уже в ближайшее время состоятся встречи делегаций Соединённых Штатов и Кубы по правоохранительным вопросам. Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

«Официальные лица США и Кубы встретятся в рамках диалога правоохранительных органов [двух стран] в Гаване на следующей неделе, чтобы обсудить темы, представляющие двусторонний интерес», ― указал представитель Госдепа.

Соединённые Штаты на встрече будут представлять сотрудники Государственного департамента, министерства юстиции и министерства внутренней безопасности.

Пател уточнил, что стороны планируют обсудить вопросы применения международного права, расширения международного сотрудничества правоохранительных органов, защиты граждан США и борьбы с трансграничной преступностью.

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«Улучшение координации правоохранительных органов между Соединёнными Штатами и Кубой отвечает наилучшим интересам США и кубинского народа», ― подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джек Эриксон в статье в The American Conservative заявлял, что администрация США должна принять меры для нормализации отношений с Кубой, которая из-за давления со стороны Вашингтона пошла на более тесные связи с Китаем.

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Напомним, ранее Куба призвала Соединённые Штаты отменить торговую блокаду республики, длящуюся десятилетиями. По данным главы кубинского МИД Бруно Родригеса, из-за этого страна потеряла около $3,806 млрд в период с августа 2021 года по февраль 2022 года. Он подчеркнул, что санкции США затрудняют доступ Кубе к продовольствию, лекарствам, технологиям, а также мешают кубинским компаниям выходить на международный рынок.