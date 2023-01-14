Киев, 14 января, 2023, 11:08 — ИА Регнум. В Днепровском районе Киева 14 января прогремели взрывы, сообщил глава города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Взрывы в Днепровском районе, — пишет Кличко. — Все службы направляются на место».

Ранее очевидцы сообщили о взрывах в Киеве, в том числе в Позняках и Оболони. В городе в 10:35 мск объявлена воздушная тревога — как и в Киевской области.

При этом замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на Киев.

Отметим, что Минобороны РФ не сообщало о наносимых по территории Киевской области и Украины в целом ракетных ударах.

Читайте также: В Киеве и Буче сообщили о взрывах