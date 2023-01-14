Вашингтон, 14 января, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Новая проблема, которая затормозит «наступление» ВСУ, связана с использованием американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом в статье для 19FortyFive написал офицер армии США в отставке Джефф Джагер.

U. S. Air Force. БМП Bradley

По мнению эксперта, техника такого типа представляет собой чрезвычайно высокотехнологичную и сложную систему, которая потребует значительного уровня технических и тактических знаний. Украинским боевикам, по словам американского офицера, понадобится много времени для развертывания Bradley, на обучение и интеграцию.

«Все эти проблемы будут тормозить любые попытки наступления со стороны украинской армии», — считает Джефф Джагер.

Кроме того, усложнят задачу для ВСУ и проблемы технического обслуживания и поддержки БМП, поскольку они требуют больших объемов запчастей и оборудования от разных подрядчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что Запад всерьёз боится танковых атак Вооружённых сил РФ в зоне спецоперации и поэтому США начали поставки Киеву управляемых снарядов Excalibur и систем RAAMS.

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