Улан-Батор, 14 января, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Конституционную реформу предложил провести в Монголии премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Об этом 14 января сообщает местный портал mpress. mn.

Иван Шилов ИА REGNUM Монголия

Уточняется, что во время своего выступления на конференции «Политические, экономические и правовые решения — общественный консенсус» Оюун-Эрдэнэ отметил, что целью принятия конституции 1992 года, закрепившей в стране многопартийность, являлось желание построения гуманного гражданского демократического общества.

Также глава монгольского правительства указал, что, по его мнению, ныне существующая конституция страны, с которой связаны достижения и ошибки последних 30 лет, выполнила свою роль мирного социального перехода и потому властям Монголии нужно дать объективную оценку последним 30 годам жизни страны и построить планы на следующие 30 лет.

При этом он напомнил, что ранее в Монголии между президентом и премьер-министром страны часто возникали противоречия, что, как он считает, является системным вопросом и не зависит от конкретных людей.

«Президент Монголии избирается народом, который возлагает на него большие надежды. Когда дело доходит до выполнения обещаний, у него нет ни бюджета, ни кабинета. Порой у него нет другого выбора, кроме как действовать через Совет национальной безопасности, оказывать давление на правительство и бойкотировать правительство вместе с парламентским меньшинством», — сказал Оюун-Эрдэнэ.

Кроме того, ввиду этого премьер-министр Монголии предложил обсудить возможность перехода к парламентской форме правления в стране, уточнив, что для этого нужно либо переписать существующую конституцию, либо внести поправки в действующий основной закон страны, либо регулировать отдельные законы и не затрагивать конституцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2022 года вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан заявил, что в Монголии отметили важность российских энергоресурсов для экономики страны. При этом в правительстве подчеркнули заинтересованность в их непрерывных поставках по разумной цене.