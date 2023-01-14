Токио, 14 января, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с Джо Байденом 14 января заявил президенту Соединенных Штатов Америки о намерении японского государства приобрести крылатые ракеты Tomahawk.

U.S. Navy Крылатая ракета Tomahawk в полёте

«Япония и США находятся в беспрецедентно суровой и сложной обстановке в сфере безопасности…» — цитирует Кисиду японское агентство Kyodo.

Приобретение у США крылатых ракет Tomahawk является частью плана Японии по повышению обороноспособности, сформированного в конце декабря 2022 года.

Ранее премьер-министр Японии в ходе встречи с президентом США Джо Байденом заявил об изменении политики страны в отношении Российской Федерации из-за ситуации на Украине.