Москва, 14 января, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Театральный режиссер, сценарист, актёр и педагог Алексей Литвин скончался на 61-м году жизни в Москве. Об этом сообщила актриса Елена Бирюкова.

Цитата из к/ф «Адвокат 6». реж Роман Фокин, Сергей Репецкий. 2009. Россия Алексей Литвин

«Да, умер. Он очень долго болел, в течение десяти лет», — рассказала Бирюкова в интервью ТАСС. По словам актрисы, Литвин не работал в театре последние пять лет.

Напомним, Литвин, автор более 20 пьес и сценических версий, преподавал в ГИТИСе, был главным режиссёром Белгородского государственного академического драмтеатра им. М. С. Щепкина. Работал в России и за рубежом.

В России его постановки смотрели зрители театра Российской армии, Театра им. Маяковского, Театра им. К. С. Станиславского, Театра им. А. С. Пушкина, Театра им. Моссовета, Театра на Малой Бронной.

Поставил в том числе пьесы «Жизнь взаймы» (по мотивам одноименного романа Э.-М. Ремарка), «Каренин (История государственного человека)» (по мотивам романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина»), «Что день грядущий мне готовит?» (по мотивам рассказа А. П. Чехова «Рассказ неизвестного человека»).