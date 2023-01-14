Нью-Йорк, США, 14 января, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Рождественское перемирие, установить которое предложила Россия, дало возможность людям в спокойной обстановке встретить праздники. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, которое состоялось 13 января, заявил постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм В зоне СВО

«Объявленное Россией 36-часовое перемирие на православное Рождество позволило людям мирно провести праздники», ― указал дипломат.

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Он также добавил, что это создало условия для гуманитарных агентств для доставки помощи.

«Это необходимо приветствовать», ― подчеркнул постпред.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обратился с предложением о рождественском перемирии, назначив начало его действия на 12:00 (мск) 6 января, а окончание — на 24:00 (мск) 7 января. В соответствии с поручением российского лидера указ о прекращении огня был отдан в войска.

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Глава государства также призвал Киев принять аналогичное решение, чтобы «дать возможность гражданам посетить Рождественские службы». В свою очередь киевский режим отказался поддержать эту идею. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его «прикрытием» для усиления российских позиций на линии фронта.