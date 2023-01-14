Кириши, Ленинградская область, 14 января, 2023, 11:04 — ИА Регнум. В городе Кириши Ленинградской области, по данным следствия, мужчина убил двухлетнего ребенка. Мотивом преступления могла стать ревность злоумышленника к матери ребенка. Возбуждено уголовное дело, выясняются причины и обстоятельства трагедии.

СУ СКР по Ленобласти Следственные действия в Киришском районе Ленобласти

Как сообщили 14 января в следственном управлении СКР по Ленобласти, по предварительным данным, мужчина совершил убийство своего ребенка, 2020 года рождения. После чего обратился к полицейским, которые доставили ребенка в Киришскую больницу, где врачи лишь констатировали смерть. Тогда мужчина пытался совершить самоубийство, его поместили в реанимацию под охраной полиции.

Возбуждено уголовное дело пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). За это преступление виновному будет грозить пожизненное лишение свободы. «Принимаются меры к выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

В свою очередь, Киришская городская прокуратура организовала проверка по факту убийства ребенка. Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле городского прокурора.

По данным телеканала «78», мотивом преступления стала ревность мужчины к супруге, которую он подозревал в измене. По имеющимся данным, убийство произошло на улице, во время катания ребенка на санках. Это подтверждают и фото следственных действий, распространенные СУ СКР по Ленобласти и областной прокуратурой. «Жена в этот момент находилась в Петербурге. Супруги пребывают в состоянии развода из-за измены», — сообщает телеканал.