Москва, 14 января, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Национальная сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина в 2023 году проведет пять товарищеских матчей, передает агентство ТАСС, ссылаясь на календарный план мероприятий РФС.

Антон Новодережкин/ТАСС Сборная России по футболу

По информации источника, национальная команда должна будет провести товарищеские игры в следующие сроки: с 25 по 28 марта, с 17 по 20 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 15 по 18 октября, с 19 по 22 ноября.

Напомним, что в 2022 году сборная России провела три товарищеские игры с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) 13 января отклонил апелляцию клубов Российской премьер-лиги на решение FIFA о легионерах, выступающих в российских клубах.