Тегеран, 14 января, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Экс-советник бывшего министра обороны Ирана Али Шамхани, занимавшего этот пост в период с 1997 по 2005 год, Алиреза Акбари был казнён в рамках исполнения ранее вынесенного ему смертного приговора за шпионаж в пользу Британии и коррупцию. Об этом 14 января сообщает агентство IRNA со ссылкой на судебные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

По данным последних, у Акбари было двойное гражданство — Ирана и Великобритании — и ранее его признали виновным в коррупции и шпионаже в пользу Лондона.

В то же время сам экс-чиновник не признал выдвинутых против него обвинений и называл их необоснованными.

Отметим, ранее персоязычная редакция британской вещательной корпорации Би-би-си заявляла, что Акбари задержали в Иране десять месяцев назад, и утверждала, что к нему якобы были применены пытки. Также 11 января власти Британии призывали Тегеран не казнить бывшего чиновника.