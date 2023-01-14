Нью-Йорк, США, 14 января, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Киевский режим стремится понравиться западным странам, чтобы не лишиться финансовой и военной поддержки своих союзников. Именно для этого власти намерены провести так называемый «саммит мира». Такое мнение 14 января высказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Борис Ефимов. Вашингтонская голубка. 1953

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«Понятно, что это прежде всего попытка понравиться западной публике, задающей всё более неудобные вопросы о том, куда идут выделяемые Киеву деньги, и удивляющейся тому, что Украина исключает одну за другой любые реалистичные посреднические инициативы», ― пояснил российский дипломат.

«Саммит мира» мог бы стать благородной и важной инициативой, если бы Киев настойчиво не пытался подвести к тому, что саммита не хочет именно Россия, добавил Небензя. Он напомнил, что в Киеве не скрывают, что «мир по-украински ― это капитуляция России, которую должно зафиксировать международное сообщество».

«Именно поэтому господин [министр иностранных дел киевского режима Дмитрий] Кулеба, выдвигая свою мирную пропагандистскую пустышку, сразу оговорился, что участия России в так называемом саммите не предусматривается», ― сказал постпред РФ при ООН.

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Небензя отметил, что «даже при самом беглом рассмотрении становится очевидным, что за этой красивой оберткой скрывается весьма гнилая начинка и даже двойное дно».

Как сообщало ИА REGNUM, идею провести глобальный саммит при посредничестве Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по теме Украины и по вариантам достижения мира на этой территории лидер киевского режима Владимир Зеленский высказал 18 декабря прошлого года.

Посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил на днях, что «саммит мира» запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. По словам первого замглавы МИД киевского режима Эмине Джапаровой, в данный момент идёт обсуждение формата мероприятия и это пока «вопрос координации с партнёрами». Она добавила, что это будут либо дебаты в Генассамблее в рамках пункта повестки по «оккупированным территориям», либо дебаты в рамках чрезвычайной специальной сессии. Так что это то, что мы обсуждаем», — пояснила Джапарова.

Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что «мирный план» Зеленского представляет собой одну из «экстравагантных идей», оторванных от реальности, которые на постоянной основе выдвигает Киев. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инициативу режима Киева о том, чтобы провести на площадке ООН 24 февраля «мирный саммит», бредовой идеей и пиар-акцией Вашингтона.