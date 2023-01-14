Пекин, 14 января, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Постоянный представитель Китайской Народной Республики в ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности рассказал, к чему могут привести дальнейшие западные поставки вооружения Украине.

Senior Airman Faith Schaefer Военная помощь киевскому режиму

«Эскалация санкций и предоставление оружия только затруднят перелом ситуации и могут даже спровоцировать более масштабную конфронтацию», — заявил постпред КНР в ООН.

Дипломат отметил, что страны, имеющие большое влияние на текущую ситуацию, должны способствовать скорейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной, а также предоставить платформу для мирных переговоров.

Ранее сообщалось, что Китай призвал к немедленному прекращению обстрела территорий вблизи Запорожской АЭС.