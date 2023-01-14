Мелитополь, 14 января, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Несколько взрывов прозвучало в Запорожье — оккупированном ВСУ городе, пишет 14 января лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Владимир Рогов «Сегодня, начиная с 05:00 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучало несколько серий взрывов».

Он сообщил также, что после взрывов в Запорожье была объявлена воздушная тревога. По словам очевидцев, «было не менее восьми прилётов». Работала украинская система ПВО, создавая опасность для мирного населения.

Рогов добавил, что целью прилётов, вероятно, «были военные склады с техникой и боеприпасами» ВСУ, а также инфраструктурные объекты, используемые Киевом для ведения войны.