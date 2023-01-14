Вашингтон, 14 января, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Госдепартамент Соединенных Штатов выделит грант в размере до $250 тыс. на «укрепление демократии» в Грузии, сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Выделенные средства пойдут на укрепление культурных связей между США и Грузией через программы, которые продвигают двустороннее сотрудничество и общие ценности. Данная инициатива, согласно документу, будет курироваться отделом по связям с общественностью американского посольства в Тбилиси. Приоритетной областью работы станет укрепление демократии, культуры, институтов, ценностей и гражданского общества в Грузии через искусство, в частности, связанное с США.

Уточняется, что при этом культурное наследие Грузии сохранится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США планировали выделить в качестве помощи Грузии $132 млн. Средства направлены на реализацию «Инициативы по усилению обороны и мер сдерживания в Грузии».