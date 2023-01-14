Ржев, Тверская область, 14 января, 2023, 10:30 — ИА Регнум. В результате пожара в многоквартирном жилом доме во Ржеве произошёл взрыв бытового газа, из-за чего погиб один человек. Об этом 14 января сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области в своём телеграм-канале.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«Ночью 14 января произошло возгорание квартиры в многоквартирном доме, расположенном на площади Советской города Ржева, что привело к хлопку газа», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Ржевской межрайонной прокуратурой была организована проверка по данному факту для установления обстоятельств и причин инцидента, и добавляется, что в случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

При этом, по информации следственного управления СК РФ по региону, в результате пожара погиб мужчина 1955 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в результате пожара в Томской области погибла женщина с ребенком.