Балтимор, США, 14 января, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Политика Японии в отношении России изменилась. Это сделано в качестве «ответной меры на агрессию на Украине», заявил японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе публичного выступления в США.

Shawn Thew - Pool via CNP Фумио Кисида

Выступая с речью в Школе международных исследований при Университете Джонса Хопкинса, глава японского правительства рассказал о двух своих «важных решениях в сфере внешней политики и обороны», принятых в минувшем году.

Фумио Кисида «Первое из них касается изменения нашей политики в отношении России в качестве ответа на агрессию против Украины».

Что касается второго решения, оно связано со сменой политики японской нацбезопасности: Токио пересматривает три стратегических документа, касающихся обороны, безопасности и оборонного потенциала.

По его словам, принятые решения дались ему тяжело, он заверил, что понимает их «последствия для будущего Японии и мира», но считает, что поступил верно с точки зрения не только японских, но и мировых интересов.

Читайте также: США и Япония договорились о способе наказания России за «ядерную атаку»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кисида «предупредил» Россию, что если она нанесёт ядерный удар по Украине, то она не может рассчитывать на понимание со стороны Токио и Вашингтона.

Читайте также: Унижаясь перед Байденом, Кисида предаёт память жертв Хиросимы и Нагасаки