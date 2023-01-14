Пекин, 14 января, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Постоянный представитель Китайской Народной Республики в ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности 14 января призвал немедленно прекратить обстрел территории Запорожской АЭС.

Dmitry Grigoriev ЗАЭС

«Обстрелы в районе ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция) не прекратились. И ее безопасность вызывает тревогу. Согласно МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), все шесть реакторов выключены…» — заявил Чжан Цзюнь.

Запорожская АЭС находится под охраной Вооруженных сил России с марта 2022 года. Киевские боевики продолжают регулярно совершать артобстрелы города Энергодара, в непосредственной близости к которому находится электростанция.

Ранее сообщалось, что 13 января на Запорожскую АЭС прибыли три новых эксперта от МАГАТЭ. Группа сменила предыдущих специалистов, находившихся там несколько недель.