Токио, 14 января, 2023, 10:18 — ИА Регнум. В японской префектуре Окаяма первый этаж ресторана был протаранен автомобилем, водитель которого в результате этого погиб. Об этом 14 января сообщает телеканал NHK.

Ben Weller Полиция Японии

Уточняется, что сразу после ДТП 22-летний водитель транспортного средства был направлен в медучреждение, однако его жизнь спасти не удалось.

Также указывается, что в момент, когда автомобиль протаранил первый этаж ресторана, там находились порядка 10 человек, сотрудников и посетителей и в результате произошедшего пострадали двое взрослых и один ребёнок. Сотрудники полиции в данный момент выясняют причины инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двое детей и трое взрослых пострадали в дорожной аварии в Новосибирске.