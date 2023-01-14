Москва, 14 января, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Женщина родила во время полета из Москвы в Таджикистан, сообщает авиакомпания «Уральские авиалинии» в телеграм-канале.

Александр Щербак/ТАСС Уральские авиалинии

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе Жуковский — Худжанд. Пассажирка рейса U6-2425 почувствовала боли в животе, о чём сообщила экипажу.

«Как по волшебству, на борту оказался почти полноценный роддом: неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог», — говорится в сообщении.

Медицинский персонал оценил ситуацию и согласовал порядок действий. Они сообщили командиру корабля, что экстренная посадка не потребуется. Через час на борту самолета появилась на свет девочка ростом 46 см и весом 2600 г. По прилёте маму с ребенком ожидала скорая помощь.

Как сообщало The Guardian, в Аргентине наблюдается бум родильного туризма среди россиянок. В страну переехали тысячи гражданок России, собирающихся родить.