Вашингтон, 14 января, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в ходе приема по случаю Дня российской печати обратился к американским СМИ с просьбой соблюдать объективность при освещении событий в России.

Голос Америки. 1950

«Рассчитываем на объективное освещение американскими СМИ происходящих в России внутриполитических процессов, наших инициатив на международной арене…» — сказал Антонов.

Также посол РФ в США отметил, что от правдивости и объективности сообщений журналистов зависят судьбы стран и благополучие миллионов граждан.

Ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в честь Дня российской печати со словами благодарности обратился к военным корреспондентам в зоне специальной военной операции.