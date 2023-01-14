Ашхабад, 14 января, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Первое в истории Туркменистана подземное хранилище газа решено построить с целью обеспечить стране запасы товарного газа, пишет «Нейтральный Туркменистан». Решение одобрил президент республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

О планах создать ПХГ в стране сообщил вице-премьер Туркменистана Шахым Абдрахманов, отметив, что республика привлечёт к этому процессу международные консалтинговые компании. Они помогут в подготовке технико-экономического обоснования, проектировании, оснащении и строительстве.

Решение одобрил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, указав на «важность рационального и эффективного использования газовых ресурсов и необходимость принятия мер по дальнейшему наращиванию сотрудничества с надёжными зарубежными партнёрами».

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