Лондон, 14 января, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Планы премьер-министра Великобритании Риши Сунака поставить Киеву эскадрилью британских танков Challenger 2 поверглись 14 января критике со стороны читателей газеты Daily Mail.

Andrew Parsons/Global Look Press Танк Challenger 2

При этом ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вмешательство США и их союзников в конфликт на территории Украины может стать причиной катастрофы глобального характера.

«Вспомните, что Путин говорил о вмешательстве других стран в украинский конфликт. Он не блефует», — предупредил один из читателей.

«Вместо этого лучше бы отложили деньги для медсестёр, врачей, учителей», — отметил ещё один пользователь.

«Это не наша проблема, мы должны держаться подальше от этого, мы не хотим третьей мировой войны», — поддержал его третий читатель.

«К сожалению, много людей на Западе зарабатывают на украинском конфликте», — констатировал ещё один читатель.

«Поджигатели конфликта. Почему бы вместо этого не послать мирную делегацию?» — задался вопросом пятый пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Джейсон Филдс написал в статье для журнала Newsweek, что США и другие западные страны нарушают свои обещания в рамках вопроса поддержки Киева и расширяют свое участие в конфликте на украинской территории.