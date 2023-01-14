Луганск, 14 января, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Страны Запада заплатили Киеву как камикадзе и не намерены инвестировать в восстановление Украины. Такое мнение высказал 14 января бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Сергей Фадеичев/ТАСС Родион Мирошник

«Им заплатили как камикадзе, а они решили, что это средства на долгую и счастливую жизнь. Ни в какое развитие Украины инвестировать никто не собирался и не собирается», — приводит его слова ТАСС.

Также экс-посол ЛНР уточнил, что в данный момент западные страны платят Киеву как смертнику, разрушившему свой собственный дом и отправляющему на смерть жителей Украины, что, по его мнению, является уникальной услугой, не имеющей ничего общего с восстановлением страны и последующими инвестициями в неё.

«Те, кто платят за смерть, вряд ли рассчитывают, что клиент будет жить. Это очередная профанация для «маленьких украинцев», — добавил Мирошник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) заявил, что западные страны всерьёз боятся танковых атак Вооружённых сил (ВС) РФ в зоне спецоперации и поэтому США начали поставки Киеву управляемых снарядов Excalibur и систем RAAMS.